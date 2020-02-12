В Украине за неделю от гриппа скончались восемь человек

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа.

Об этом свидетельствуют оперативные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 3 по 9 февраля, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

"За неделю зарегистрировано восемь летальных случаев вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю (3-9 февраля) ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 тысяч населения, что на 55,6 % больше эпидемического порога по Украине.

Отмечается, что почти во всех областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области не превышен эпидпорог.

В Минздраве напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

Накануне сообщалось, что в Запорожской области от гриппа за неделю умерли три человека, в том числе 15-летний подросток. Все они не были вакцинированы.