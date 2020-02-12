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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харьковской области ротвейлер вырвался из вольера и загрыз 4-летнего ребенка

3-летнего собаку семья взяла около трех недель назад. Все это время агрессии он не проявлял.

В с. Песчанка Красноградского района Харьковской области собака вырвалась из вольера и напала на 4-летнего ребенка. От полученных повреждений мальчик погиб.

По данным пресс-службы областной полиции, сообщение о происшествии поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции около 16:00 12 января.

Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка.

Бригаде "скорой", приехавшей на место, спасти ребенка не удалось.

По словам родных мальчика, 3-летнего собаку семья взяла около трех недель назад. За это время агрессивного поведения он не проявлял.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

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