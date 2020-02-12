Глава УГКЦ поблагодарил главного раввина Украины за инициативу присвоения Шептицкому звания "Праведник народов мира"

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук поблагодарил главного раввина Киева и Украины Моше Реувена Асмана за инициативу о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому звания "Праведник народов мира". Текст письма оказался в распоряжении LB.ua.

"Высказываю Вам искреннюю благодарность за призыв к главе мемориального комплекса "Яд Вашем" Авнеру Шалеву возобновить рассмотрение кандидатуры Андрея Шептицкого на присвоение звания "Праведника народов мира" и Ваше такое глубокое понимание роли митрополита Андрея как "гиганта настоящего гуманизма и одного из величайших украинцев XX века", – говорится в письме.

Верховный архиепископ Киево-Галицкий также поблагодарил за признание заслуги Шептицкого и символически высаженное дерево в его честь возле Центральной синагоги Бродского.

"Такие акты в духе правды, любви и взаимопонимания являются хорошим продолжением науки и личного примера большого гуманиста и друга еврейского народа Андрея Шептицкого. Надеюсь, что его личность и личный пример в прошлом станут для нас, нынешених, вдохновением к еще большему взаимопониманию, взаимоуважению и активному подтверждению правды в наших действиях в современном мире, в котором также много непростых вызовов", – отметил глава УГКЦ.

Напомним, в январе главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к главе правления мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль) Авнеру Шалеву с просьбой о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания "Праведник народов мира".

"Митрополит Андрей руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста в Западной Украине. Он не только отдавал приказы прятать еврейских детей в монастырях, но и запрещал крестить этих детей, чтобы сохранить их для еврейского народа. Часть этих детей живы и сегодня – и я смотрел их воспоминания, они говорят, что обязаны жизнью Андрею Шептицкому", – значится в обращении.

Посол Израиля в Украине Джоел Лион сообщил, что свяжется с руководством "Яд Вашем", чтобы проверить, есть ли возможность предоставить митрополиту Андрею Шептицкому почётное звание "Праведника народов мира".

Глава "Яд Вашем" Авнер Шалев ответил Асману, что "специальная комиссия по присвоению звания Праведников, созданная в 1963 году, несколько раз рассматривала кандидатуру митрополита Андрея Шептицкого, и нашла, что этот случай является очень трудным". Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Дело Шептицкого: Израиль реагирует на инициативу главного раввина Украины".