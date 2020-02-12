Европарламент принял резолюцию против нелегальной продажи котов и собак

Ежемесячно в ЕС продается 46 тыс. собак, большинство из которых не имеют надлежащей регистрации.

В Европарламенте призвали создать общеевропейскую систему защиты домашних котов и собак, чтобы исключить их нелегальную и бесконтрольную продажу. Соответствующую незаконодательную резолюцию поддержало 607 депутатов Европарламента, трое были против и 19 воздержались. Об этом сообщает "Укринформ".

"Для защиты благосостояния животных на уровне владельцев домашних любимцев, а также в системе здравоохранения депутаты Европарламента призвали к созданию плана действий на уровне ЕС, чтобы прекратить нелегальную продажу таких животных", - заявили в законодательном органе Евросоюза.

Европарламентарии также призвали к созданию в ЕС системы обязательной регистрации котов и собак; ужесточению санкций за насилие и ненадлежащее обращение с домашними животными; а также поощрению людей к принятию в дом, а не покупки животных.

В Европарламенте заявили, что, по имеющимся оценкам, ежемесячно в ЕС продается 46 тыс. собак. Большинство из них не имеют надлежащей регистрации.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 12 февраля увеличила норму перевозки животных в салоне. Следовательно, максимальный вес собаки или кошки, которая путешествует в салоне, вместе с контейнером должен составлять 10 кг.