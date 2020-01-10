Столичные полицейские совместно с зоозащитниками передали в специальные учреждения шесть тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях на острове Жуков. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

В Голосеевское управление полиции обратилась киевлянка с сообщением, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры. По приезду на вызов, правоохранители обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Детективы установили, что по адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает. Собранные сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

8 января полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого с согласия хозяина его представитель передал шесть тигров на содержание трем спецучреждениям Киевской и Харьковской областей.

Также полицейские проверили и задокументировали новые условия содержания тигров. Согласно нормам законодательства, животные находятся на карантине, во время которого ветеринары установят общее состояние здоровья каждого из них.

Напомним, в частном мини-зоопарке под Киевом от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без пищи: 20, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода. По данному факту также открыто уголовное производство.