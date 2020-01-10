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Декабрьские счета за отопление в Киеве уменьшили на 300-400 гривен

Стоимость тепла и горячей воды посчитали по актуальной цене на газ.

Декабрьские счета за отопление в Киеве уменьшили на 300-400 гривен
Фото: kte.kmda.gov.ua

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" снизило начисления за отопление и горячую воду согласно постановлению Кабинета министров от 24 декабря 2019 года.

Об этом говорится на сайте предприятия.

"Появление в правовом поле механизма, позволяющего корректировать начисления за тепло и горячую воду по фактической цене газа без пересмотра тарифа, позволило уменьшить платежки за тепло и горячую воду на 22-23% - в среднем это 300-400 грн в зависимости от площади квартиры и энергоэффективности дома", - сообщила компания.

В результате в платежках за декабрь будет использоваться цена 4276,69 грн за тысячу кубометров газа вместо заложенных в тариф 6235,51 грн. Удельный вес природного газа в тарифе на тепло "Киевтеплоэнерго" составляет 80%.

В домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии будет составлять 1290,44 грн вместо 1654,41 грн. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 квадратного метра будет составлять 25,32 грн вместо 38,4 грн.

Стлимость 1 кубометра горячей воды снизится почти на 20 гривен.

Сумма личного пересчета будет указана в отдельной графе счета на оплату услуг.

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