ПриватБанк подал апелляцию на взыскание 21,8 млн гривен в пользу НЗФ

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ), контролируемый Игорем Коломойским, частично выиграл суд против ПриватБанка относительно взыскания с последнего 21,847 млн грн долга по кредиту рефинансирования. Банк уже подал апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные пресс-службы банка.

До национализации ПриватБанка в 2016 году НЗФ был его поручителем по кредиту рефинансирования, который выдал Нацбанк. В мае 2018 НБУ подал иск в Хозяйственный суд Днепра относительно возврата взыскания на движимое имущество, принадлежащее заводу, которое было передано в залог в качестве обязательства ПриватБанка по кредиту.

В августе 2019 суд одобрил мировое соглашение между Нацбанком и НЗФ, согласно с которым завод обязался погасить дол ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равно рыночной стоимости заложенного имущества. Погасить задолженность НЗФ мог на протяжении одного года равными частями и без комиссии. Свои обязательства завод выполнил досрочно, в сентябре 2019.

Напомним, что в декабре 2016 года государство стало собственником Приватбанка, который 23 декабря не выполнил условия кредитного договора. У банка образовался перед НБУ долг, который на 25 сентября 2017 года составлял 2,6 млрд грн по телу кредита и 56 млн грн в виде процентов.