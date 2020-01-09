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За год в Украине зарегистрировали 408 тыс. импортных б/у авто и только 88,5 тыс. новых

Самая популярная марка среди автомобилей с пробегом - Volkswagen.

За год в Украине зарегистрировали 408 тыс. импортных б/у авто и только 88,5 тыс. новых
Фото: Александр Рудоманов

В 2019 году в Украине зарегистрировали 408,1 тыс. импортных легковых автомобилей с пробегом, что в 3,5 больше по сравнению с предыдущим годом. Почти ¾ от этого количества составили машины происхождением из стран ЕС.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром".

Самой популярной маркой среди автомобилей с пробегом стал Volkswagen. В 2019 году украинцы поставили на учет 74,9 тыс. подержанных машин этого бренда - в 16 раз больше, чем новы.

На втором месте - Opel с показателем 35 тыс. подержанных авто. Первичные регистрации б/у "Опелей" в 93 раза превзошли результат новых. Также в число лидеров вошли Renault (32 тыс.), Skoda (32 тыс.) и Ford (28 тыс.).

В 2019 году регистрации подержанных легковых машин почти в пять раз превысили продажи новых автомобилей. За 12 месяцев на учет было поставлено только 88,5 тыс. новых транспортных средств.

По итогам года самыми популярными марками стали Renault (14,6 тыс.), Toyota (12,6 тыс.), KIA (7,6 тыс.), Skoda (6,2 тыс.) и Nissan (5,3 тыс.), а самым востребованным автомобилем - KIA Sportage (больше 6 тыс.)

Напомним, что в 2018 году рынок импортных подержанных автомобилей в Украине вырос в два раза до 116,8 тысяч единиц. В то же время продажи новых автомобилей составили только 81,8 тысяч.

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