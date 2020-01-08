Прокуратура обжаловала реструктуризацию Укрэксимбанком долгов "Богдана"

Органы прокуратуры обжаловали договор о реструктуризации долгов "Богдан Моторс" перед Укрэксимбанком на сумму 1,3 млрд гривен, который был заключен в 2018 году.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Это соглашение предусматривает перенос конечного срока погашения долга на 25 декабря 2031 года, а также существенно снижает процентные ставки за пользование кредитом.

Делом, которое квалифицировали по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением должностными лицами Укрэксимабанка), занимается Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, что Укрэксимбанк пытался взыскать с компаний ООО "Мега Авто Логистик", ООО "Богдан Логистик" и дочернее предприятие "Автобусный завод "Богдан" имущество в счет погашения долга в размере 1,185 млрд гривен по кредитному договору от 2009 года.

Однако в августе 2018 года стало известно, что суд закрыл дело, так как стороны договорились о 13-летней реструктуризации долга. 21 июня 2018 года Укрэксимбанк и автокомпания "Богдан Моторс" заключили новый договор. Его условия прдусматривали погашение долга на 1,3 млрд гривен в срок до 25 декабря 2031 года с ежегодным повышением процентной ставки. В первые полтора года она составляет меньше 1%, а с 2025 года выходит на 17,46% годовых.

В "Богдане" заявляли, что кредит брался для строительства заводов, "но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу".

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

Она контролируется бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.