Дубилет-старший и другие экс-менеджеры Приватбанка обжаловали его национализацию

Хозяйственный суд Киева 2 января открыл производство по иску бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Министерству финансов и Приватбанку о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка.

Об этом пишет Finbalance.

До национализации банка Дубилет был миноритарным акционером — ему принадлежало 2,7249% акций.

Александр Дубилет - отец министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

Аналогичные иски в Хозсуд Киева в конце декабря 2019 года подали и другие бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, которые также владели миноритарными пакетами акций финучреждения, в частности бывший первый заместитель председателя правления Тимур Новиков (1,3625%), бывший первый заместитель председателя правления Олег Гороховский (0,3236%), экс-первый заместитель председателя правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель председателя правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие.

Они оспаривают в том числе процедуру bail-in — принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации Приватбанка.

В 2017-2018 годах эти экс-топ-менеджеры Приватбанка уже обращались с исками к государству в Печерский райсуд Киева. Тогда суд отказался рассматривать их иски, придя к выводу, что такие споры - это компетенция судов хозяйственной юрисдикции.

В декабре 2019 года с исками к ПриватБанку и Министерству финансов в Хозсуд Киева обратился также ряд компаний, средства которых тоже попали под bail-in. Речь идет об ООО Финансовая компания Финилон, ООО Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн, ООО Партнер-Экспо, ООО КС Групп, ООО Реватис, ООО Сонг, ООО Управляющий администратор пенсионных фондов Паритет, Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc и других.

Напомним, что Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.