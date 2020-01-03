Транзит газа через украинскую ГТС с нового года сократился в 4,5 раза

"Газпром" транзитирует газа на 13-16 млрд кубометров в год, но платит как за 65 млрд.

1 января транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился в 4,5 раза, или на 170,7 млн кубометров, до 49,32 млн кубометров газа по сравнению с 31 декабря (220,05 млн кубометров газа).

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на данные госкомпании ООО "Оператор ГТС Украины".

Так, транзит на точке выхода газоизмерительной станции (ГИС) "Ужгород" снизился в 8,2 раза, до 17,5 млн кубометров газа (31 декабря объем транзита составил 143 млн кубометров), на ГИС "Берегово" транзит снизился в 3,7 раза (31 декабря он составил 36,03 млн кубометров) и на точке ГИС "Орловка" транзит снизился в 6,4 раза до 3,15 млн кубометров газа (31 декабря он составил 20,1 млн кубометров).

В то же время оператор ГТС уверяет, что с транзитом все в порядке.

С 1 января ОТГСУ выполняет заявки на транзит от российского "Газпрома" в полном объеме и обеспечивает транспортировку газа из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки, сообщается на сайте госгомпании.

"Вместе с тем, оператору ГТС полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд кубометров. Это подтверждает очевидные преимущества принципа «качай или плати», который был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская ГТС функционирует частично в реверсном режиме. "То есть спрос потребителей в восточных и южных регионах Украины обеспечивается транспортировкой газа из подземных хранилищ по газопроводу "Союз" в направлении "запад-восток". Соответственно, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали",- пояснили в ОГТСУ.

Напомним, с 2020 года газотранспортная система Украины перешла от "Укртрансгаза" компании "Оператор ГТС Украины", которая входит в структуру АО "Магистральный газопроводы Украины", а не "Нафтогаза".

В 2019 году Украина увеличила транзит газа через свою ГТС по контракту с "Газпромом" на 3,24% (на 2,813 млрд кубометров) до 89,583 млрд кубометров, по сравнению с 2018 годом.