Витренко назвал конкурентными новые тарифы на транспортировку газа из России

По новому контракту "Газпром" платит за забронированные мощности на точках входа и выхода.

Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не назвал размер платы за организацию транзита, указанный в контракте с "Газпромом", поскольку это конфиденциальная информация.

В то же время на своей странице в Facebook он сообщил, что сами тарифы на транспортировку газа устанавливает Национальная комиссия, с ними можно ознакомиться на ее сайте. "Нафтогаз" добавляет к ним плату за свои услуги.

"Отмечу, что эти тарифы являются конкурентными. Если сравнивать с предыдущим контрактом на транзит, то важно понимать, что прямое сравнение некоректно из-за смены принципов. По старому контракту "Газпром" каждый месяц платил за объем протранспортированного газа, по новому контракту – за забронированные мощности на точках входа и выхода", – пояснил он, отметив, что новый принцип для Украины более выгоден.

По его словам, исходя из допущения, что "Газпром" полностью загрузит забронированные мощности, базовый уровень при заказе мощности на год и больше вперед немного возрос.

"Но чем меньше загрузки забронированных "Газпромом" мощностей, тем больше для него будет эффективным тариф на транзит", – отметил исполнительный директор "Нафтогаза".

Тарифы за мощности, заказанные на более краткий срок, возрастут значительнее. По словам Витренко, это европейский принцип, который стимулирует пользователей бронировать на долгосрочные периоды, что также выгодно для Украины.

Гарантированные доходы от транзита составят более $7,2 млрд за пять лет.

"Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров на 2020 года и потом по 40 млрд на следующие 4 года, то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), выходит, что за 1000 кубометров наперед забронированных мощностей "Газпром" заплатит как минимум 32 доллара", – подытожил Юрий Витренко.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. Стороны могут продлить его еще на 10 лет.