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В Минюсте обещают рассматривать жалобы о рейдерских атаках в течении суток

Ранее срочное рассмотрение жалоб происходило в исключительных делах.

В Минюсте обещают рассматривать жалобы о рейдерских атаках в течении суток
Фото: femidaline.com

Министерство юстиции намерено рассматривать жалобы граждан о рейдерстве в течении суток.

Об этом сообщил в фейсбуке первый замминистра юстиции Евгений Горовец.

"Наша цель - жалобы относительно реального рейдерства должны рассматриваться - с принятием соответствующего решения и его выполнением в течение 24 часов с момента поступления. Иначе смысла в соответствующих полномочиях Минюста практически нет", - написал он.

Горовец отметил, что в прошлом году срочное рассмотрение жалоб происходило в исключительных делах, однако в этом году в министерстве обещают ускориться. Обеспечить процесс, а также внедрение упрощенной системы рассмотрения представленных документов должна Антирейдерская комиссия при ведомстве.

"Наиболее популярные ранее основания для отказа, связанные с ненадлежащим заверением копий документов и отсутствием сведений о наличии/отсутствии судебного спора, уже стали достоянием истории. Изменение практики объясняется нашим желанием наполнить реальным содержанием конституционный принцип верховенства права", -отметил замминистра.

Напомним, ранее Кабинет министров упростил процедуру обращения граждан в антирейдерскую комиссию при Минюсте и перевел их в онлайн.

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