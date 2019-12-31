Транзитный договор не запрещает прямые поставки газа из России в обход "Нафтогаза"

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что газовые договоренности от 30 декабря 2019 года не запрещают прямые поставки газа из России в обход "Нафтогаза".

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Подписав с "Газпромом" договоры на присоединение в точках между Украиной и Россией, теоретически любая компания Российской Федерации может обратиться к новому независимому оператору [ГТС Украины] напрямую, забронировать мощности и начать продавать газ какому-то украинскому потребителю. Это не запрещено, такая возможность существует. Поэтому теоретически мы можем увидеть такие компании, которые придут в ближайшее время и начнут это делать. О желании это делать с 1 января мне пока что не известно. Какой будет реакция украинской власти, считают ли они это приемлемым, будут ли применяться санкции или определенные ограничения - этого я пока что не знаю", - заявил Коболев.

При этом он подчеркнул, что в "Нафтогазе" пока нет планов покупать газ из России.

"Относительно поставок газа, пока что трудно что-то предусмотреть по этому поводу, идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия. Пока что "Нафтогаз" такие переговоры не ведет", - сказал Коболев.

Напомним, что новые газовые контракты между Украиной и Россией были подписаны 30 декабря 2019 года. В пакет соглашений вошли межоператорское соглашение между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом", договор об организации транзита газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" (в нем прописаны условия и объемы транзита на 2020-2024 годы) и мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом" о взаимном отказе от претензий по контрактам 2009 года.

Их подписанию предшествовал газовый протокол от 19-20 декабря 2019 года между Украиной, Россией и Европейским Союзом. Один из пунктов этого документа гласит, что при условии выполнения в полном объеме договоренностей по транзиту Украина и Россия рассмотрят возможность прямых поставок газа с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением скидки за объем.

После этого появилась информация, что уже пять украинских компаний заключили соглашения на прямые поставки газа из РФ на украинский рынок.