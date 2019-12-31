Нацбанк Украины за год скупил на рынке почти $8 млрд

Это рекордный выкуп валюты в этом году.

Национальный банк за прошедшую неделю, с 23 по 28 декабря, купил на межбанке $ 1,558 млрд.

Об этом сообщает "Финансовый клуб".

Отмечается, что это рекордный выкуп валюты в этом году.

При этом Нацбанку пришлось также продать $50 млн. Это произошло впервые с октября.

В целом за 2019 год НБУ купил $8,462млрд, а продал за этот период - $529,23 млн.

Чистое сальдо покупки валюты составило $7,933 млрд.

Из $8,462 млрд большую часть валюты НБУ купил с помощью интервенции по единому курсу - $5,137 млрд.

На втором месте - интервенции по лучшим курсом ($2,596 млрд). На третьем - валютные аукционы, которые происходили лишь последней недели ($ 730 млн). В четверг НБУ купил на аукционе $ 230 млн, а уже в субботу - $ 500 млн.

В этот день НБУ объявил аукцион на $600 млн и получил только одну заявку на $500 млн, которую удовлетворил по курсу 23,6862 грн/$.