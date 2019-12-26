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Нацбанк выиграл суд у связанной с ПриватБанком компании

Она требовала отменить решение о признание себя связанным с этим банком лицом.

Нацбанк выиграл суд у связанной с ПриватБанком компании
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины получил первую победу в процессах относительно связанных с ПриватБанком лиц. 

Окружной административный суд Киева отказал ООО "Самтек-Сервис" в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения НБУ об определении этой компании накануне национализации как связанного с ПриваБанком лица. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Поясняется, что 13 декабря 2016 профильная комиссия НБУ своим решением признала "Самтек-Сервис" связанным лицом с этим банком. Деньги, которые находились на счетах, открытых на имя этой компании, были поменяны уполномоченным Фонда гарантирования вкладов физлиц на акции дополнительной эмиссии и проданы государству. 

"Не согласившись с таким решением, "Самтек-Сервис" обжаловало его в Окружном административном суде Киева, но суд отказал в удовлетворении иска", – заявили в пресс-службе. 

Отмечается, что такое решение суда вызвано следующими аргументами:

  • НБУ имеет полномочия принимать решения об определении физических и юридических лиц, связанных с банком;
  • "Самтек-Сервис", согласно с ч.1 ст. 52 закона "О банках и банковской деятельности", является связанным с ПриватБанком лицом, о чем последний периодически сообщал в Нацбанк. 

Ныне относительно НБУ было подано более 40 исков с требованием обжаловать связанность лиц с этим банком.

Напомним, ранее ПриватБанк инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов.

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