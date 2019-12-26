НБУ начал принудительное взыскание 1,5 млрд гривен с Жеваго

Национальный банк 26 декабря обратился в Государственную исполнительную службу за взысканием 1,539 млрд гривен с бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Решение о взыскании денег было принято Шевченковским районным судом Киева 1 октября 2019 года. Жеваго пытался обжаловать его, но в середине декабря апелляционный суд вернул его просьбу из-за неуплату судебного сбора.

Это позволило Нацбанку начать процедуру взыскания.

"На сегодняшний день общий объем задолженности банка "Финансы и кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн. Мы ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды", - прокомментировал начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты НБУ Сергей Бойко.

В 2015 году Жеваго, будучи владельцем банка "ФиК", поручился перед Нацбанком по рядку кредитных договоров. Выполнять договоры поручительства он не стал, и в декабре 2015 года НБУ пошел в суд. Разбирательства затянулись на три с половиной года.

Напомним, что Жеваго с октября находится в розыске по подозрению в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит".

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру "ProZorro.Продажи" Алексею Мовчану. Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 млрд долларов.