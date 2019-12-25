Украинский банк презентует два финтех-проекта в Кремниевой долине

Украинский Concord bank в феврале 2020 года презентует в Кремниевой долине две собственные финтех-разработки – ProCard и ConcordPay. О подготовке к мероприятию сообщил агентству "Интерфакс- Украина" председатель правления Concord bank Юрий Задоя. По его словам, презентация продуктов состоится в рамках крупнейшего стартап-мероприятии мира Startup Grind Global-2020.

«На Startup Grind Global-2020 мы едем искать не инвестиции, а новых международных партнеров для развития сотрудничества в сфере финтеха. Именно поэтому мы принимаем участие в этой конференции в качестве партнера организаторов мероприятия – Startup Grind, а не как соискатели. У нас есть отличные, рабочие продукты – наш собственный процессинговый центр ProCard и платежный сервис ConcordPay, которые мы будем презентовать во время Startup Grind Global-2020. В условиях, когда технологии стали важнее денег, нам интересно развивать партнерские отношения с крупными компаниями. Тем более, у нас есть опыт хорошего сотрудничества как с мировыми платежными системами VISA, MasterCard, так и крупнейшими PSP компаниями», - прокомментировал решение банка Юрий Задоя.

В банке уверены, что украинскому финтеху есть что предложить мировым лидерам отрасли и участие в разных форматах в мероприятиях, проходящих в Кремниевой долине является правильным.

Команда Concord bank регулярно проводит мероприятия и встречи для украинского IT- сообщества. В частности, в ноябре для участников отраслевой конференции ITEM прошел организованный банком телемост, в ходе которого украинские участники общались с представителями Кремниевой долины Никитой Сафроненко (Co-founder & COO Unicorn Lab) и Сергеем Семой (Software Engineer at Google). По итогам своего пребывания в феврале в Кремниевой долине на Startup Grind команда банка обещает поделится новостями и наблюдениями.

Startup Grind – крупнейшее в мире независимое стартап-сообщество, объединяющее более 2 млн предпринимателей и развивающее экосистемы стартапов в более чем 125 странах мира, в том числе, благодаря партнерским отношениям с такими организациями, как Google for Startups.

Startup Grind Global 2020 – самое важное событие для стартапов, технологических лидеров и крупных брендов, находящихся в авангарде инноваций. Ежегодно мероприятие собирает в Кремниевой долине 10 тыс. человек, которые в течение двух дней непрерывно обучаются, общаются и ищут партнеров для развития своих стартапов и поиска объектов инвестирования в рамках сотен сессий, нетворкингов и других социальных мероприятий. В 2020 году конференция пройдет 11-12 февраля.

ConcordPay – это платежный сервис, разработанный Concord bank с учетом потребностей владельцев онлайн-бизнесов и предназначенный для максимального удобства проведения платежей через сайт. Concord Рау предоставляет возможность покупателям на сайте оплачивать покупку с помощью классических карт VISA или MasterCard, через Apple Pay или Master Pass, в том числе, с помощью FaceID или TouchID, через инвойсинг и даже через регулярные ежемесячные платежи.

ProCard – собственный процессинговый центр Concord bank, запущенный банком совсем недавно, благодаря чему он является одним из самых современных и инновационных в Украине. Это первый процессинг во всей Европе и странах СНГ, который совместно с международными платежными системами разработал и внедрил современный и более надежный протокол уровня 2.0.

Concord bank развивается как технологичный банк. С 2015 банк создал и предложил рынку ряд знаковых финтех-продуктов и первым в Украине среди малых и средних банков получил принципальное членство MasterCard и Visa International.

20 декабря Министерство цифровой инфраструктуры Украины объявило результаты конкурса по отбору украинских технологических стартапов, который проводился совместно со Startup Grind Kyiv (официальный представитель Startup Grind) при поддержке программы Агентства США по международному развитию (USAID) «Конкурентоспособная экономика Украины». По итогам конкурса было отобрано 15 стартапов, которые поедут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине.