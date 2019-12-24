В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
Кто будет следующими?
Кто будет следующими?
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
Для подавления бунта в СИЗО Кропивницкого применяли травматическое оружие
Для подавления бунта в СИЗО Кропивницкого применяли травматическое оружие
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
"Газпром" в новом контракте получит "твердый" тариф на транзит газа на пять лет
"Газпром" в новом контракте получит "твердый" тариф на транзит газа на пять лет
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Украинские вузы будут финансироваться в зависимости от результатов их деятельности

Ранее это зависело от количества студентов. 

Украинские вузы будут финансироваться в зависимости от результатов их деятельности
Фото: novostey.com

Кабинет министров изменил подход к финансированию украинских вузов. Средства на них будут выделяться в зависимости от результатов их деятельности.

Об этом сообщили в Telegram премьер-министра Алексея Гончарука. Поясняется, что ранее высшие учебные заведения получали финансирование в зависимости от количества студентов. 

"Уже с января будет работать формульный подход – 80% бюджета вузы гарантировано будут получать для базовых расходов, остальное – зависимо от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства студентов, объема привлеченных из альтернативных источников денег", – пояснил Гончарук.

Ожидается, что это повысит качество образования и будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабинета министров было принято решение увеличить размер пособия социальной помощи для детей-сирот и детей с инвалидностью на 2020 год. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также