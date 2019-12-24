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Правительство увеличило соцпомощь для детей-сирот и детей с инвалидностью

На 30% вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей на каждого ребенка.

Правительство увеличило соцпомощь для детей-сирот и детей с инвалидностью
Фото: kmu.gov.ua

На сегодняшнем заседании Кабинета министров было принято решение увеличить размер пособия социальной помощи для детей-сирот и детей с инвалидностью на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук у себя в телеграме.

В 2020 году возрастет размер пособия на одного человека:

  • на более чем 1000 грн/мес.(с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • на более чем 3000 грн/мес. (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

«Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста»,- добавил Гончарук.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада одобрила законопроект, усиливающий соцзащиту военным, которые получили инвалидность из-за боевых действий.

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