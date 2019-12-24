Чи подарує Путін Україні кібератаку до Нового року?

Схоже, найближчим часом ми можемо зіштовхнутися з масштабними кібератаками з боку Росії. Прогнозування ризиків кібератак - це частина нашої постійної роботи. Але вчора заспокоювала наявність стримувальних чинників для Путіна, яких сьогодні вже немає. Нормандські переговори відбулися, "Північний потік-2" добудують, незважаючи ні на що, і немає більше потреби тримати хорошу міну за поганої гри для Заходу. І на підтвердження цьому - останні заяви Путіна про те, що все Північне Причорномор'я - "споконвічно російські території" і "Ленін передав їх Україні, щоб штучно збільшити кількість пролетарів".

Фото: предоставлено Александром Кардаковым

А його коментарі щодо запуску ринку землі. Вдумайтеся, його хвилює, чи не скуплять українські сільськогосподарські землі іноземці - чи американці, чи навіть китайці. Невже це можуть бути передумови до нової військової операції проти України?

Путіну для посилення позицій явно потрібні будуть техногенні катастрофи. Краще - в мороз, взимку. І найкращий метод тут - масовані кібератаки на підприємства критичного значення і органи влади України. Їхня мета - посіяти хаос і дезорієнтувати населення, яке в умовах демократії може розпочати внутрішнє протистояння. Де під шумок можна буде підсунути лояльного кандидата і закрити проблемні питання.

Розвинені країни витрачають сотні мільйонів доларів на кібербезпеку в рік. Пентагон "кидає" на це бюджети невеликих країн, а у військовій академії Вест-Пойнт готують солдатів до служби в спеціалізованих кібервійськах. Німеччина напередодні виборів створила цілу армію - відбивати хакерські атаки готові понад 13 тис. осіб. Діти в багатьох країнах вчать ази кібероборони ще за шкільними партами.

А що Україна? Нещодавно в уряді прозвучала неоднозначна оцінка ризиків загроз кібербезпеки. Мовляв, вони сильно перебільшені. Серйозно? Це в умовах, коли необхідно діяти швидко і максимально ефективно. Адже кібервійна вже триває. Вона безшумна, але від цього не менш небезпечна. Одна грамотно спланована і чітко скоординована атака може паралізувати всю країну.

Паралельно до цього «випадкова» аварія на якійсь атомній електростанції, що буде організовано так, ніби це недбальство і некомпетентність української сторони. Західна громадськість буде стривожена екологічними наслідками техногенної катастрофи, а російська сторона піднесе все як "ну ми ж говорили, Україна - це failed state, держава, що не відбулася".

Після чого запропонують Заходу повернутися до старих-добрих сфер впливу і поділити Україну за молдавським зразком. Через Радбез ООН проведуть резолюцію про місію щодо ліквідації техногенної катастрофи в Україні. Куди увійдуть ті ж "зелені чоловічки", але вже в "синіх касках", і ще кілька "нейтральних" країн на кшталт Білорусі, Камбоджі і Сьєрра-Леоне. Ну так, для годиться. Або в іншому вигляді «гібридна гуманітарна допомога».

Висновок такий: може, час взятися до справи, поки не пізно?