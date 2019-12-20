Как Динамо (Киев) снова стать успешным клубом?

Почему это не дает нужных результатов? Я вижу проблему в отсутствии стратегии развития клуба и провальной кадровой политике, которая основывается на лояльности к президенту, а не профессионализме.

12 декабря Динамо вылетело из Лиги Европы и занимает второе место в чемпионате Украины, отставая от Шахтера на 16 очков. Посещаемость на стадионе падает, а болельщики уже со смехом воспринимают назначение очередного тренера с «динамовским сердцем» работающего по конспектам Лобановского. При этом Динамо продолжает каждый год тратить десятки миллионов долларов на трансферы и содержать одну из самых больших молодежных школ в Европе.

Фото: EPA/UPG

Сегодня Динамо не может конкурировать с европейскими клубами по доходам от продажи ТВ прав, ведь большинство украинских телеканалов сами дотируются собственниками, а не зарабатывают для них. О прибыли клуба от доходов от рекламы, с такой игрой можно и не мечтать, а для получения доходов от проведения матчей нужно вернуть зрителей на стадион.

Но Динамо может быть финансово успешным благодаря его «козырям», а это болельщики и развитие детского футбола. Добавив сюда возможности, которые дают новые технологии, можно рассчитывать на успех. О некоторых таких идеях я и хочу вам рассказать.

Клуб, которым владеют болельщики

Во время одного из семинаров Johan Cruyff Institute в Барселоне я познакомился с болельщиками аргентинского футбольного клуба «Ревер Плейт» живущими в Испании. Знаете, что первое заинтересовало их, когда они услышали, что я болею за Динамо? Они попросили показать им мою карту члена клуба. Как человек разбирающийся в футболе, я знаю, что они хотели увидеть, но как болельщик Динамо, я также знаю, что показать им, мне к сожалению, нечего.

Динамо самый популярный клуб в стране, за который болеют миллионы людей. Но эти люди никак не участвуют в жизни клуба, не могут высказать свое мнение или повлиять на решение руководства. Из закрытой организации с непрозрачным механизмом принятия решений, Динамо должно превратиться в клуб, где контрольным пакетом акций владеет некоммерческая организация, а ее членами станут все болельщики клуба, покупающие абонементы и регулярного посещающие матчи. Все члены клуба получат ID карту, а вместе с ней право голоса при выборе исполнительного директора. Голосуя владельцы клубной карты смогут влиять на стратегию развития клуба, трансферную политику и выбор спонсоров. Благодаря этому решению, в клубе появится конкуренция идей между кандидатами на должность исполнительного директора, прозрачная финансовая политика и ясная стратегия развития клуба, которая пройдет широкое общественное обсуждение. Но главный результат — это вовлеченность болельщиков в жизнь клуба, которые увидят, что слоган «Ми це Динамо» это не просто красивые слова, а реальность. Только в пятимиллионном Киеве, при правильной коммуникации Динамо может легко рассчитывать на 70-100 тыс. человек, которые будут участвовать в выборах руководства, покупать абонементы, посещать матчи и помогать клубу в социальны проектах.

Клуб, который дарит позитивные эмоции

Сегодня средняя посещаемость матчей Динамо 10-15 тыс. человек, в еврокубках эта цифра иногда увеличивается до 30-40 тыс. Причина такой плохой посещаемости не только в слабой зрелищности футбола, но и в отсутствии эффективной работы с болельщиками в день матча. Домашние матчи Динамо должны стать праздником, куда люди приходят семьями и получают удовольствие. Что для этого нужно?

- Зона развлечений для детей и взрослых перед матчем: аттракционы и конкурсы, VR зона, где, надев очки виртуальной реальности каждый может почувствовать себя профессиональным футболистом погрузившись в при помощи зрительных и акустических эффектов в игру на поле.

- Качественный рынок еды перед стадионом, который будет не только местом где можно вкусно поесть, но и презентует украинскую кухню для туристов, посещающих матчи; К слову, на стадионе Камп Ноу в Барселоне даже чипсы продают в упаковках в виде футболки Лео Месси.

- Интерактивный музей истории клуба, где каждый сможет узнать что-то новое об игроках и важных моментах в жизни команды, тесно связанной с ее родным Киевом и жизнью страны в целом увидеть уникальные видео, приобрести спортивную форму и сувениры;

- Обзорные экскурсии по городу с посещением стадионов, спортивной базы и музея Динамо. Город - это неотъемлемая часть клуба, такая экскурсия позволит поклонникам команды проехать по основным достопримечательностям города, местам, связанным с историей клуба от его рождения до настоящего момента. Особенно это важно для болельщиков из других городов, которые могут приехать на целый день в Киев и увлекательно провести время перед матчем.

- Качественный WI-FI который позволит делится фото и видео прямо со стадиона.

- Удобное клубное приложение, с возможностью заказа еды на стадионе указывая ряд и место куда ее нужно доставить. Которое также будет включать в себя онлайн магазин фирменной продукции и возможность покупки билетов, ведь мы-болельщики правда устали ходить в кассы стадиона Олимпийский.

Команда, где может играть каждый

Футбол, это игра, которую любят люди всех возрастов и полов. Но не все болельщики Динамо могут принять активное участие в игре. Я уверен, что одним из важнейших заданий для клуба должно стать развитие e-sport направления, где каждый сможет пройти обучение, играть за клуб на украинских и международных турнирах. Сегодня футбол — это еще и один из важнейших инструментов, которые позволяют бороться с социальным неравенством и дискриминацией в обществе. Поэтому для Динамо, как главного клуба страны, важно развитие женского футбола, открытие футбольных курсов для пенсионеров, людей с инвалидностью и бездомных. Ведь сложно предсказать где скрыт бриллиант, и задача клуба дать людям платформу чтобы раскрыть свой талант.

Команда, которая не боится экспериментировать

Каждый раз, когда передо мной стоит выбор: сделать как принято или рискнуть, я вспоминаю одну историю: в 90-е годы Эстония не была даже полностью покрыта телефонным кабелем, а соседняя Финляндия в это время уже переходила на мобильную связь. Как западный «старший брат» она была готова отдать свой телефонный кабель Эстонии. Бесплатно. Казалось, бы радуйся, да и только, но Эстония отказалась. Она решила сразу развивать интернет, в то время, когда это было скорее авантюрой, чем продуманным бизнес-планом. Сегодня Эстония один из лидеров IT индустрии, страна где изобрели скайп, а люди голосуют на выборах онлайн. Почему это важно?

Технологии очень сильно меняют футбол. Команды очень широко используют Big Data, внедряют искусственный интеллект для работы систем по продаже билетов, привлекают аналитиков NASA и чемпионов мира по шахматам, имеют в своих штатах диетолога, специалиста по сну или тренера по серфингу, который обучает игроков дыхательным техникам, помогающим преодолевать стресс.

Для успеха в будущем, Динамо очень важно отойти от модели и стиля игры, который был заложен в 90-е Валерием Лобановским и начать экспериментировать. Не просто повторять, то что делают другие, а рисковать и делать что-то принципиально новое. Привлекать иностранных тренеров и новые методы тренировок, стать платформой для спортивных и медицинских IT-стартапов, которые позволят увеличить эффективность тренировок, находить новых талантов, анализировать прогресс игроков, и их физическое состояния. Внедрить инновации «сверху» нельзя, но можно создать экосистему, в которой Динамо станет привлекательной площадкой для технологических инноваций в спорте.

Принесут ли эти шаги моментальный успех клубу или выигрыш Лиги Чемпионов? Скорее всего нет. Динамо ждут долгие годы развития и экспериментов, которые в итоге позволят построить современный и финансово успешный клуб, которым будет гордится каждый.