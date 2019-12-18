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"Динамо" планирует избавиться почти от всех легионеров, - СМИ

"Импортный" легион уменьшится на 8 человек.

"Динамо" планирует избавиться почти от всех легионеров, - СМИ
Тамаш Кадар
Фото: ФК "Динамо", Киев

В новом году киевское "Динамо" планирует масштабное обновление состава, сообщает FC Dynamo Nation.

15-кратный чемпион Украины попрощается со многими легионерами.

"Динамо" намерено продать защитников Томаша Кендзеру, Карлоса Самбрано, Тамаша Кадара, Йосипа Пиварича, Сидклея, полузащитника Мохамеда Кадири, форвардов Жерсона Родригеша и Франа Соля, уточняет издание.

Эти футболисты не входят в планы тренерского штаба по разным причинам. Пока неизвестно, кого "Динамо" ищет им на замену.

"Динамо" ушло на зимние каникулы, занимая второе место в Favbet лиге - после 18-ти сыгранных туров о чемпионстве киевлянам можно забыть до следующего сезона – отрыв от "Шахтера" составляет 14 очков.

Кроме того, "Динамо" не смогло выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный трофей, на который еще может рассчитывать киевский клуб в этом сезоне - это Кубок Украины.

Жеребьевка четвертьфинала состоится сегодня.

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