Перед Эль Классико "Реал" и "Барселона" впервые остановятся в одной гостинице

"Реал" и "Барселона" впервые в истории очных противостояний остановятся в одной гостинице перед перенесенным матчем 10-го тура Ла Лиги, сообщает Lasexta.

Это сделано во избежание блокады, которую могут устроить сторонники независимости Каталонии.

По данным издания, на матче будут работать 3000 сотрудников службы безопасности. Обе команды выйдут из отеля вместе на двух автобусах, которые будут сопровождать до 30 полицейских автомобилей.

Отметим, что гостиница "София" находится всего в 700 метрах от стадиона "Ноу Камп".

Матч состоится завтра и начнется в 21:00 по Киеву.