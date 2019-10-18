Матч "Барселона" - "Реал" перенесен на неопределенный срок

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом", который должен был состояться 26 октября на "Ноу Камп", перенесен из-за непростой политической ситуации в Каталонии, передает AS.

Решение о переносе игры было принято Комитетом по проведению соревнований (КПС) Испанской федерации футбола.

Правительство через Высший совет по спорту также рекомендовало не проводить игру в "Ноу Камп" 26 октября, считая проведение "Эль Классико" в это время "необоснованным", по причине отсутствия безопасности.

При этом наиболее вероятной датой проведения поединка КПС считает 18 декабря. Однако эта дата не устраивает руководство Ла Лиги, которое считает, что проведение "Эль Классико" в будний день (среда) может негативно сказаться на прибыли телевизионных операторов.

По итогам 8-и туров "Реал" лидирует в чемпионате Испании, опережая "Барселону" на два очка. В ближайшую субботу оба клуба сыграют на выезде - "блаугранас" против "Эйбара", а "бланкос" встретятся с "Мальоркой".

В последние дни в Барселоне вспыхнули протесты, возникшие в связи с вынесением судебного приговора девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости Каталонии в 2017 году.