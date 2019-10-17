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К вопросу проведения матча между "Барселоной" и "Реалом" подключилось испанское правительство

Поединок могут перенести с октября на декабрь.

К вопросу проведения матча между "Барселоной" и "Реалом" подключилось испанское правительство
Фото: marca.com

Нестабильная политическая обстановка в Каталонии, связанная с судебными процессами над инициаторами референдума о независимости Каталонии, который проходил в 2017 году, может поставить под угрозу безопасность проведения матча между "Барселоной" и "Реалом", намеченного на 26 октября. 

В этой связи руководство Ла Лиги серьезно рассматривает вариант переноса поединка из столицы Каталонии в столицу Испании.

Однако этот вариант не устроил обе стороны "Эль Классико" – и "Реал" и "Барселона" ответили негативно на данное предложение Ла Лиги, сообщает Marca.

К вопросу проведения матча неожиданно подключилось правительство Испании, которое считает неприемлемым проведение поединка на "Ноу Камп", в данной политической ситуации.

В итоге возник еще один компромиссный вариант – перенести поединок на 18 декабря. Похоже, именно такой вариант больше всего устраивает, как "Реал" с "Барселоной" (хотя последние предпочитают играть, как и планировалось, 26 октября на "Ноу Камп"), так и правительство.

Но такой вариант не подходит уже Ла Лиге, ведь 18 декабря - это среда, что может сказаться на телевизионных просмотрах. Также на этот день запланирован первый раунд Copa del Rey, в котором принимают участие все команды Ла Лиги, за исключением "Реала", "Барселоны", "Валенсии" и "Атлетико".

До следующего понедельника стороны должны выработать окончательное решение.

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