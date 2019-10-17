Гвоздик и россиянин Бетербиев перед объединительным боем провели дуэль взглядов

Украинский и российский боксер накануне данного поединка провели дуэль взглядов.
A stone cold face-off.— Top Rank Boxing (@trboxing) 16 октября 2019 г.
This one’s gonna be good.❄️#BeterbievNail | FRIDAY | ESPN pic.twitter.com/avXu1EYfAM
Добавим, что бой между непобедимыми боксерами пройдет в Филадельфии, штате Пенсильвании (США), на арене Liacouras Center.
В Украине бой будут транслировать на канале "Интер" в рамках программы "Большой бокс".
Напомним, Гвоздик заработает за чемпионский бой с россиянином рекордный для себя гонорар.