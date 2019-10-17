Гвоздик и россиянин Бетербиев перед объединительным боем провели дуэль взглядов

Боксеры поспорят за два чемпионских пояса.

Фото: Top Rank Boxing Александр Гвоздик и Артур Бетербиев

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 12 КО) проведет в ночь с 18 на 19 октября объединительный поединок против обладателя титула IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).

Украинский и российский боксер накануне данного поединка провели дуэль взглядов.

A stone cold face-off.



This one’s gonna be good.❄️#BeterbievNail | FRIDAY | ESPN pic.twitter.com/avXu1EYfAM — Top Rank Boxing (@trboxing) 16 октября 2019 г.

Добавим, что бой между непобедимыми боксерами пройдет в Филадельфии, штате Пенсильвании (США), на арене Liacouras Center.

В Украине бой будут транслировать на канале "Интер" в рамках программы "Большой бокс".

Напомним, Гвоздик заработает за чемпионский бой с россиянином рекордный для себя гонорар.