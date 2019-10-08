Деревянченко и Головкина отстранили от бокса

Во время боя

Претендент на титул чемпиона мира в среднем весе, украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) отстранен от боев после поражения от казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) в бою за титулы IBF и IBO в средней категории, сообщает Vesti.kz.

Также отстранен от боев и Головкин.

Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (США), сообщает издание.

Отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя.

В данном случае, оба бойца отстранены на неопределенный срок.

Напомним, бой Головкина и Деревянченко стал главным событием вечера бокса, который прошел 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал казахстанец.

Таким образом, GGG завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел, и стал двукратным чемпионом мира. Деревянченко же потерпел второе поражение в карьере.

Добавим, что после боя и Деревянченко, и Головкин были госпитализированы, из-за чего пропустили послематчевую пресс-конференцию. Позже стало известно, что оба боксера избежали травм.