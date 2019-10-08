Азаров прослезился во время интервью об Украине
Азаров прослезился во время интервью об Украине
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
В Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября
В Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского
Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского
Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории
Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории
Турчинов пришел на суд к Пашинскому
Турчинов пришел на суд к Пашинскому
Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
ГлавнаяСпорт

Деревянченко и Головкина отстранили от бокса

Срок отстранения боксеров не определен.

Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Во время боя
Фото: Joe CamporealeUSA Today Sports

Претендент на титул чемпиона мира в среднем весе, украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) отстранен от боев после поражения от казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) в бою за титулы IBF и IBO в средней категории, сообщает Vesti.kz.

Также отстранен от боев и Головкин.

Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (США), сообщает издание.

Отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя.

В данном случае, оба бойца отстранены на неопределенный срок.

Напомним, бой Головкина и Деревянченко стал главным событием вечера бокса, который прошел 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

 По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал казахстанец.

Таким образом, GGG завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел, и стал двукратным чемпионом мира. Деревянченко же потерпел второе поражение в карьере.

Добавим, что после боя и Деревянченко, и Головкин были госпитализированы, из-за чего пропустили послематчевую пресс-конференцию. Позже стало известно, что оба боксера избежали травм.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также