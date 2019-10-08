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Аргентинский волейболист набрал очко ногой в матче Кубка мира

Очевидное – невероятное.

Аргентинский волейболист набрал очко ногой в матче Кубка мира

В матче Кубка мира-2019 по волейболу, который проходит в Японии, между сборными Аргентины и Польши (1:3) произошел один забавный эпизод.

Игрок латиноамериканской команды Матиас Санчес завершил один из розыгрышей мяча ударом ногой, который привел к взятию очка.

Удар получился невольный - мяч отлетел от голени волейболиста после атаки поляков, но так точно перелетел обратно, что никто не смог его взять.

Отметим, по новым правилам характеристики удара (касания), мяч может касаться любой части тела.

Иронии ситуации добавляет тот факт, что Санчес - самый низкорослый игрок команды и является либеро, его рост - 173 сантиметра.

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