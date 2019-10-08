Живая легенда каталонский "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси могут запретить въезд в Великобританию, сообщает isport.ua, ссылаясь на The Sun.

Дело в том, что в свое время аргентинец был приговорен к 21 месяцу лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов.

Месси в данный момент имеет двойное гражданство (включая – испанское), что позволяет ему право свободно приезжать в Великобританию, однако в случае выхода Великобритании из Европейского союза, у Месси могут возникнуть проблемы, отмечает издание.

Сообщается, что данный фактор может негативно сказаться на выездных матчах "Барсы" в еврокубках на британской земле.

Напомним, в ноябре прошлого года Прокуратура Аргентины, в лице экономического прокурора по уголовным делам Пабло Турано, выдвинула обвинение Лионелю и его отцу Хорхе в отмывании денег через свой благотворительный фонд "Лео Месси".