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ФИФА назвала лучших футболистов и тренера года

Лионель Месси впервые в карьере признан лучшим игроком сезона.

23 сентября в Милане состоялась церемония вручения наград Международной федерации футбола ФИФА The Best, по итогам которой названы имена лучших тренеров и футболистов прошедшего футбольного года.

Фото: FIFA.com

Награду лучшего футболиста года на церемонии ФИФА The Best 2019 получил нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец впервые в карьере завоевал подобную награду.

Кроме Месси, на эту награду претендовал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Лучшим тренером года ФИФА назвала наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, под руководством которого клуб в сезоне-2018/19 выиграл Лигу чемпионов.

Приз лучшему вратарю получил голкипер Ливерпуля и сборной Бразилии Алиссон Бекер. В сезоне-2018/19 на клубном уровне Бекер выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем". В составе сборной Бразилии он стал чемпионом Южной Америки.

Победителем в номинации за самый красивый гол сезона стал полузащитник венгерского "Дебрецена" Даниэль Жоре. Он обошел в голосовании Лионеля Месси и полузащитника "Ривер Плейт" Хуана Кинтеро.

Приз ФИФА Fair Play (За честную игру) получил наставник английского "Лидса" Марсело Бьелса. Он дал команду своим игрокам пропустить гол от "Астон Виллы" после того, как его футболисты забили гол в моменте, когда соперник получил травму. Тот матч закончился вничью и "Лидс" не смог пробиться в английскую Премьер-лигу.

Также ФИФА назвала символическую сборную минувшего сезона. В нее вошли голкипер Алиссон Бекер ("Ливерпуль", Бразилия); защитники Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Серхио Рамос ("Реал" Мадрид, Испания), Марсело ("Реал" Мадрид, Бразилия) и Матейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус", Нидерланды); полузащитники - Френки де Йонг "(Аякс"/"Барселона", Нидерланды), Лука Модрич ("Реал" Мадрид, Хорватия), Эден Азар ("Челси"/"Реал" Мадрид, Бельгия); нападающие - Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция).

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