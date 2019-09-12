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Месси рассказал про свою травму, из-за которой он уже пропустил 1 месяц

Травма оказалась очень коварна.

Месси рассказал про свою травму, из-за которой он уже пропустил 1 месяц
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал о восстановлении после травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил три стартовых тура чемпионата Испании.

Его участие в первой встрече группового этапа Лиги Чемпионов также под вопросом.

"Я чувствую себя уже лучше. Это неприятная травма. Я ее получил на первой же тренировке, - цитирует Месси Sport.es. - Через 15 дней я думал, что восстановился. Однако на тренировке перед игрой с «Бетисом» все стало хуже. В результате я выбыл на более долгий срок и не могу вернуться до сих пор.

По словам врачей, травма очень неприятная и даже коварная. Такого у меня еще не было. Но теперь я знаю, что это такое. Я спокоен и вернусь только тогда, когда пойму, что нет никакого риска. Восстановление от рецидива займет еще больше времени", - отметил Лео.

"Я с нетерпением жду возвращения. Пока я тренируюсь один. Точных сроков нет. С "Валенсией" (в 4-м туре Ла Лиги, прим. LB.ua) я не сыграю точно. Посмотрим, удастся ли вернуться к матчам с "Боруссией" (Лига Чемпионов на следующей неделе, - прим. LB.ua) и "Гранадой".

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