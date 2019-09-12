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Бывшая жена экс-капитана сборной Украины требует поделить недвижимость футболиста и капиталы в Газпромбанке

В Германии Тимощуком интересуется прокуратура, а в Петербурге Росреестр блокирует сделки с квартирами.

Бывшая жена экс-капитана сборной Украины требует поделить недвижимость футболиста и капиталы в Газпромбанке
Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая
Фото: ФК "Зенит"

Бывшая жена экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая намерена судиться с ним, сообщает "Фонтанка".

Бывшая жена претендует на половину состояния ныне тренера санкт-петербургского "Зенита", уточняет издание.

Поданные в суды Петербурга иски перекликаются с предварительным следствием, под которое Анатолий попал в Германии.

В частности, Надежда в своем иске просила Петроградский суд С-Петербурга запретить Тимощуку сделки с объектами недвижимости в элитном жилом комплексе на Крестовском острове и заблокировать находящиеся на его счетах в Газпромбанке денежные средства.

При этом суд запретил Росреестру проводить сделки, но в аресте счетов отказал.

Напомним, пара поженилась в 2000 году в Донецке, а развелась через 16 лет в Луцке.

Вместе с тем, брачный договор заключен не был, следовательно, соглашения о добровольном разделе имущества пара не достигла. А по российскому Семейному кодексу, нажитое во время брака является совместной собственностью.

Добавим, что против Тимощука возбудили два уголовных дела в Германии.

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