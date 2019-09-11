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Украина сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Нигерии

Команда Андрея Шевченко смогла отыграться со счета 0:2

Украина сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Нигерии
Фото: ffu.ua

Товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии на "Днепр-Арене" вечером 10 сентября завершился вничью.

Команда Андрея Шевченко смогла отыграться со счета 0:2 и свести поединок к  счету 2:2, пишет Спортарена.

Первый тайм остался за нигерийцами - уже на 4-й минуте ворота Андрея Лунина распечатал полузащитник Рейнджерс Джо Арибо. В концовке первой половины встречи преимущество Нигерии упрочил форвард Лилля Виктор Охимен, который реализовал пенальти.

До 78-й минуты Украина уступала 0:2, но голы Александра Зинченко и Романа Яремчука помогли команде Андрея Шевченко уйти от поражения.

Следующий свой поединок Украина проведет уже в отборе к Евро-2020, когда 11 октября дома будет принимать Литву.

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