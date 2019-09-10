Хэмилтон обвинил фанов "Феррари" в ненависти

Пилот Mercedes и без пяти минут 6-кратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон в своем Instaram прокомментировал освистывание со стороны зрителей во время церемонии награждения на Гран-При Италии.

Гонщик заявил, что несмотря на дикую ненависть со стороны болельщиков Ferrari, он восхищается безумной энергией болельщиков.

"Вот это да, Италия, ваша энергия была слышна по всему миру, как же я люблю вас за это. Ваша страсть – это что-то действительно особенное. Не очень приятно слышать свист, но ничего страшного, я могу это принять. Надеюсь, что однажды все поменяется и мы больше не услышим освистывание в такой прекрасной стране.

Неважно, желаю всем позитива и только хороших вещей. Не могу выразить, как я благодарен тем фанатам, которые меня поддерживали. Я стоял перед толпой, наполненной такой ненавистью, и видел каждого из вас. Хочу поблагодарить всех за это", - написал британец.

Напомним, Хэмилтон финишировал третьим на Гран-При Италии. А выиграл этап пилот "Феррари" Шарль Леклер.