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В матче отбора Евро-2020 на рандеву с голкипером выскочило сразу 4 игрока соперника

Футболисты сборной Андорры оставили своего вратаря на произвол судьбы.

В матче отбора Евро-2020 на рандеву с голкипером выскочило сразу 4 игрока соперника
Фото: УЕФА

В 5-м туре группы Н Евро-2020 сборная Турции принимала национальную команду Андорры и добилась нелегкой победы 1:0 – победный гол забил Озан Туфан на предпоследней минуте поединка.

Заметим, что по ходу матча случился один забавный эпизод.

Футболисты гостей во время исполнения турками штрафного удара попытались создать искусственный офсайд.

Однако синхронность действий несколько подкачала игроков сборной Андорры. В результате, на голкипера Жозепа Гомеса выскочило сразу 4 игрока сборной Турции.

По-видимому, от изобилия предложения, у игрока, владеющего мячом, буквально разбежались глаза, и он принял не лучший вариант продолжения атаки.

В результате, все же подоспевший на помощь своему голкиперу один из андоррцев вынес мяч с линии ворот.

Добавим, что в группе Н сложилась уникальная ситуация – сразу 3 команды набрали максимальное количество очков – по 15 баллов имеют сборные Турции и Исландии, а также чемпионы мира – французы.

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