Фото: f1news.ru Алекс Перони

Перед квалификацией Гран-При Формулы-1 на легендарном автодроме Монца прошла гонка в классе машин Формула-3, которую выиграл пилот Prema, россиянин Роберт Шварцман.

За несколько кругов до финиша в жуткую аварию попал пилот команды Campos Алекс Перони.

На выходе из поворота "Параболика", который выводит на стартовую прямую, его болид наехал на лежащий поребрик и взмыл высоко в небо, при этом сделав несколько пируэтов.

Приземлился болид на бетонное ограждение дугой безопасности.

Гонщика спасла система Halo.

Перони сам покинул кокпит, после чего был отправлен в медицинский центр.