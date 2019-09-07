За несколько кругов до финиша в жуткую аварию попал пилот команды Campos Алекс Перони.
На выходе из поворота "Параболика", который выводит на стартовую прямую, его болид наехал на лежащий поребрик и взмыл высоко в небо, при этом сделав несколько пируэтов.
Приземлился болид на бетонное ограждение дугой безопасности.
Unbelievable. #fiaformula3 pic.twitter.com/9kZ6P42cKw— DarcyF1 Multimedia (@darcyf1) 7 сентября 2019 г.
Гонщика спасла система Halo.
Перони сам покинул кокпит, после чего был отправлен в медицинский центр.
That is ridiculous #FIAF3 #ItalianGP pic.twitter.com/3JGKodAQCP— Mattzel89 (@Mattzel89) 7 сентября 2019 г.