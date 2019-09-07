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В гонке Формулы-3 в итальянской Монце произошла жуткая авария

Алекс Перони мог лишиться жизни.

Алекс Перони
Фото: f1news.ru
Алекс Перони
Перед квалификацией Гран-При Формулы-1 на легендарном автодроме Монца прошла гонка в классе машин Формула-3, которую выиграл пилот Prema, россиянин Роберт Шварцман.

За несколько кругов до финиша в жуткую аварию попал пилот команды Campos Алекс Перони.

На выходе из поворота "Параболика", который выводит на стартовую прямую, его болид наехал на лежащий поребрик и взмыл высоко в небо, при этом сделав несколько пируэтов.

Приземлился болид на бетонное ограждение дугой безопасности.

Гонщика спасла система Halo.

Перони сам покинул кокпит, после чего был отправлен в медицинский центр.

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