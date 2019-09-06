Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
ГлавнаяСпорт

Чтобы вложиться в необходимый вес Хабиб полностью обнажился на взвешивании

Нурмагомедов сделал вес.

Хабиб Нурмагомедов
Фото: UFC
Хабиб Нурмагомедов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Дастин Порье прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем, который состоится уже завтра.

Вес как россиянина, так и американца оказался равным - 70,3 кг.

Однако, если Дастин довольно спокойно вложился в вес,

то Хабибу пришлось для этого полностью обнажиться.

При этом организаторы были готовы к такому развитию событий, и довольно оригинально обыграли этот момент.

Напомним, за несколько дней до взвешивания прошла информация, что дагестанцу необходимо сбросить 6 кг.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также