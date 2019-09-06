Фото: UFC Хабиб Нурмагомедов

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Дастин Порье прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем, который состоится уже завтра.

Вес как россиянина, так и американца оказался равным - 70,3 кг.

Однако, если Дастин довольно спокойно вложился в вес,

И Порье тоже сделал вес! Все, бой точно состоится pic.twitter.com/wLxGt5ZMAR — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 6 сентября 2019 г.

то Хабибу пришлось для этого полностью обнажиться.

При этом организаторы были готовы к такому развитию событий, и довольно оригинально обыграли этот момент.