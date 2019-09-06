Вес как россиянина, так и американца оказался равным - 70,3 кг.
Однако, если Дастин довольно спокойно вложился в вес,
то Хабибу пришлось для этого полностью обнажиться.
И Порье тоже сделал вес! Все, бой точно состоится pic.twitter.com/wLxGt5ZMAR— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 6 сентября 2019 г.
При этом организаторы были готовы к такому развитию событий, и довольно оригинально обыграли этот момент.
Напомним, за несколько дней до взвешивания прошла информация, что дагестанцу необходимо сбросить 6 кг.
Хабиб сделал вес!!! pic.twitter.com/X54a9WC3lY— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 6 сентября 2019 г.