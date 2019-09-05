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Надаль вышел во все полуфиналы "Большого шлема" за год

В четвертьфинале US Open-2019 был обыгран Шварцман.

Рафаэль Надаль
Фото: EPA/UPG
Рафаэль Надаль
Накануне вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, обыграв в 1/4 финала аргентинца Диего Шварцмана - 6:4, 7:5, 6:2, вышел в полуфинал US Open-2019.

Отметим, что 33-летний испанец попал во все полуфиналы турниров "Большого шлема" в 2019 году. Он второй раз в карьере добивается этого результата. Первый раз это произошло в 2008 году.

Кроме того, Надаль попал в седьмой полуфинал турниров "Большого шлема" подряд.

Это пятый результат в истории. Длиннее были серии у действующей первой ракетки, серба Новака Джоковича (9 полуфиналов с 2014 по 2016 год и 14 полуфиналов с 2010 по 2013 год), чеха Ивана Лендла (10 полуфиналов с 1985 по 1988 год), а первое место с огромным отрывом занимает швейцарец Роджер Федерер (23 полуфинала с 2004 по 2010 год).

Полуфинал на US Open-2019 - 33-й в карьере Рафаэля на турнирах "Большого шлема". Надаль 6 раз выходил в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, 12 - на "Ролан Гаррос", 7 - на Уимблдоне и теперь 8 - на US Open.

По количеству выходов в полуфинал на турнирах БШ Надаль уступает лишь Федереру и Джоковичу. У швейцарца 45 полуфиналов - 14+8+13+10 от Австралии до США соответственно, а у серба - 36: 7+9+9+11.

В полуфинале Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

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