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Лишь 4 клуба из 12-ти Украинской Премьер-лиги потратились на летние трансферы

С финансовой точки зрения УПЛ является одной из самых скромных европейских лиг.

Лишь 4 клуба из 12-ти Украинской Премьер-лиги потратились на летние трансферы
Фото: упл

Из 12 клубов, представляющих высший украинский футбольный дивизион, лишь 4 имеют расходы по статье "трансферы", сообщает xsport.ua, ссылаясь на авторитетный портал Transfermarkt.

Это "Шахтер" (4 млн евро, без учета покупки Евгения Коноплянки), "Динамо" (3,25 млн), "Заря" (900 тыс. евро) и "Александрия"(250 тыс. евро).

Остальные клубы элитного дивизиона не потратили на трансферы ни копейки.

Общие затраты команд Favbet Лиги на трансферы составили 8,4 млн евро (33-е место среди футбольных лиг мира). Заработали клубы УПЛ на трансферах еще меньше – 3,4 млн евро за лето.

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