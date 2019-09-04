Лидер украинского тенниса Элина Свитолина (WTA, 5) вышла в полуфинал последнего в сезоне турнира "Большого шлема" – US Open.

В напряженном двухсетовом поединке украинка обыграла британку Джоанну Конту (WTA, 16) - 6:4, 6:4.

В полуфинале Свитолина сыграет против победителя пары Серена Уильямс (США, 8 WTA) - Ван Цян (Китай, 18 WTA). Уильямс - шестикратная чемпионка Открытого чемпионата США.

При этом Уильямс-младшая является единственной из участниц четвертьфиналов, кто выигрывала US Open.

Обновление. Соперницей украинки по полуфиналу стала американская теннисистка, которая в поединке с китаянкой отдала лишь один гейм - счет 6:1, 6:0 является довольно редким результатом, как для такой стадии турнира.

Ранее Свитолина 5 раз встречалась с Сереной - первые 4 поединка выиграла американка, а последний матч выиграла Элина. Примечательно. что это случилось в третьем раунде Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где Свитолина дошла до стадии 1/4 финала.

Напомним, во втором раунде US Open-2019 Элина обыграла старшую сестру Серены - Винус 6:4, 6:4.

Добавим, что украинка на втором подряд турнире "Большого шлема" сыграет в полуфинале - ранее до 1/2 финала она дошла на Уимблдоне полтора месяца назад.

Обзор матча Свитолина - Конта:

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