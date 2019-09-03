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Определена предварительная дата боя Ломаченко за звание абсолютного чемпиона

Боб Арум поведал о дате объединительного боя.

Определена предварительная дата боя Ломаченко за звание абсолютного чемпиона
Боб Арум и Василий Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC Василий Ломаченко уверенно идет проторенной дорогой своего кума - бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика, и, после своей победы над Люком Кэмпбеллом, находится всего в шаге от того, чтобы самому завоевать звание абсолютного чемпиона мира.

Промоутер Василия Боб Арум сообщил ориентировочную дату проведения объединительного боя.

При этом Арум отметил, что до конца года этот поединок вряд ли состоится.

"Объединительный поединок не выйдет сделать до следующего года, ведь бой Комми - Лопес пройдет лишь в декабре.

Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать Василию еще один поединок, а уже после, в марте или апреле 2020 года сделаем бой за звание абсолютного чемпиона мира. Поверьте, Ломаченко - суперзвезда", - цитирует менеджера iFL TV.

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