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"Олимпик" получил испанского тренера

В августе пост покинул бразилец Жулио Сезар, который был наставником донецкой команды чуть больше месяца.

"Олимпик" получил испанского тренера
Президент «Олимпика» Владислав Гельзин (справа) и новый главный тренер команды Висенте Гомес
Фото: olimpik.com.ua

Испанский специалист Висенте Гомес стал новым главным тренером донецкого ФК "Олимпик".

Контракт подписан на три года, сообщается на официальном сайте клуба.

В тренерский штаб Гомеса войдет Игорь Климовский, который исполнял обязанности главного тренера последние недели. Антон Дяченко будет тренером по физподготовке, а Николай Савченко со своим ассистентом Тимуром Чоларией будут тренерами вратарей.

Гомес до недавнего времени работал ассистентом главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича, который был уволен с поста в середине августа.

Напомним, в активе "Олимпика" в чемпионате Украины лишь одно набранное очко, клуб замыкает турнирную таблицу.

В августе пост главного тренера донецкого "Олимпика" покинул бразилец Жулио Сезар. Причиной тому стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона. Экс-игрок "Реала" был наставником донецкой команды чуть больше месяца.

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