В августе пост покинул бразилец Жулио Сезар, который был наставником донецкой команды чуть больше месяца.

Испанский специалист Висенте Гомес стал новым главным тренером донецкого ФК "Олимпик".

Контракт подписан на три года, сообщается на официальном сайте клуба.

В тренерский штаб Гомеса войдет Игорь Климовский, который исполнял обязанности главного тренера последние недели. Антон Дяченко будет тренером по физподготовке, а Николай Савченко со своим ассистентом Тимуром Чоларией будут тренерами вратарей.

Гомес до недавнего времени работал ассистентом главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича, который был уволен с поста в середине августа.

Напомним, в активе "Олимпика" в чемпионате Украины лишь одно набранное очко, клуб замыкает турнирную таблицу.

В августе пост главного тренера донецкого "Олимпика" покинул бразилец Жулио Сезар. Причиной тому стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона. Экс-игрок "Реала" был наставником донецкой команды чуть больше месяца.