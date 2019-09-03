Испанский специалист Висенте Гомес стал новым главным тренером донецкого ФК "Олимпик".
Контракт подписан на три года, сообщается на официальном сайте клуба.
В тренерский штаб Гомеса войдет Игорь Климовский, который исполнял обязанности главного тренера последние недели. Антон Дяченко будет тренером по физподготовке, а Николай Савченко со своим ассистентом Тимуром Чоларией будут тренерами вратарей.
Гомес до недавнего времени работал ассистентом главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича, который был уволен с поста в середине августа.
Напомним, в активе "Олимпика" в чемпионате Украины лишь одно набранное очко, клуб замыкает турнирную таблицу.
В августе пост главного тренера донецкого "Олимпика" покинул бразилец Жулио Сезар. Причиной тому стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона. Экс-игрок "Реала" был наставником донецкой команды чуть больше месяца.