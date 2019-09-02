Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Ураган Дориан достиг Багамских островов
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
Це лише початок
Це лише початок
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
ГлавнаяСпорт

"Ювентус" и "Наполи" выдали безумный матч в чемпионате Италии

На двоих команды забили 7 мячей.

"Ювентус" и "Наполи" выдали безумный матч в чемпионате Италии
Ювентус
Фото: EPA/UPG

Уже во втором туре итальянской Серии А состоялся один из центральных матчей всего первого круга – "Ювентус" при довольно скромном количестве зрителей (39 203) принимал "Наполи".

Команды выдали триллер.

Когда на 62-й минуте Криштиану Роналду сделал счет 3:0, казалось, победитель матча уже предопределен.

Другого мнения придерживались подопечные Карло Анчелотти, которым понадобилось всего 6 минут, чтобы сократить до минимума свое отставание в счете 3:2.

А за 10 минут до конца основного времени поединка Azzurri счет сравняли 3:3.

Однако последнее слово было за туринцами. Вернее, за защитником "Наполи" Калиду Кулибали, оформившим на 90+2 минуте чудесный автогол 4:3.

Да, не договорились летом "Манчестер Юнайтед" и "Наполи" о трансфере Кулибали, а выиграл от этого "Ювентус".

Обзор поединка - на сайте официального транслятора Серии А.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также