Уже во втором туре итальянской Серии А состоялся один из центральных матчей всего первого круга – "Ювентус" при довольно скромном количестве зрителей (39 203) принимал "Наполи".

Команды выдали триллер.

Когда на 62-й минуте Криштиану Роналду сделал счет 3:0, казалось, победитель матча уже предопределен.

Другого мнения придерживались подопечные Карло Анчелотти, которым понадобилось всего 6 минут, чтобы сократить до минимума свое отставание в счете 3:2.

А за 10 минут до конца основного времени поединка Azzurri счет сравняли 3:3.

Однако последнее слово было за туринцами. Вернее, за защитником "Наполи" Калиду Кулибали, оформившим на 90+2 минуте чудесный автогол 4:3.

Да, не договорились летом "Манчестер Юнайтед" и "Наполи" о трансфере Кулибали, а выиграл от этого "Ювентус".

Обзор поединка - на сайте официального транслятора Серии А.