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В первом туре Серии А был установлен рекорд Лиги

Пал рекорд посещаемости.

В первом туре Серии А был установлен рекорд Лиги
ФК "Интер"
Фото: football-italia.net

По итогам 1-го тура итальянской Серии А был зафиксирован рекорд Лиги по среднему количеству зрителей на поединках в стартовых турах, сообщает Football-Italia.

Средняя посещаемость тура составила 26 тыс. зрителей.

Отметим, что данный рекорд держался с сезона 2004/05, когда Серия А была расширена до 20-ти клубов.

Наибольшая посещаемость была зафиксирована в матче "Интер" - "Лечче" (за который выступает украинец Евгений Шахов) – 64 188 зрителей.

На втором месте – римский "Олимпико", где 38 779 болельщиков созерцали результативную ничью (3: 3) команды Паулу Фонсеки - "Ромы" и "Дженоа".

"Артемио Франки" занял третье место, когда 33 614 фанов стали свидетелями триллера "Фиорентины" и "Наполи" 3:4.

Добавим, что, помимо Шахова, в чемпионате Италии за бергамскую "Аталанту" сейчас выступает Руслан Малиновский.

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