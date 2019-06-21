Клуб итальянской Серии А продал игрока, но на следующий день выкупил его на 1 млн дороже

Два клуба, представляющие высший футбольный дивизион Италии - СПАЛ и "Торино" осуществили необычный трансфер, который не имеет анналов в истории.

23-летний центральный защитник "Торино" Кевин Бонифаци прошлый сезон провел на правах аренды в СПАЛ.

Накануне клуб из города Феррара воспользовался своим правом и выкупил экс-игрока молодежной сборной Италии у "Торино" за 10 млн евро, но в контракте туринский клуб прописал за собой первоочередное право выкупить Бонифаци обратно, чем тут же и воспользовался, заплатив за игрока 11 млн, сообщает официальный сайт "быков".

Таким образом СПАЛ на ровном месте сумел заработать 1 млн евро на футболисте, который менее суток являлся полноценным игроком клуба, а итальянская казна дополнительно пополнилась 220 тыс. евро, т.к. стандартная ставка НДС в Италии составляет 22%.

В прошедшем сезоне Бонифаци принял участие в 28 матчах за СПАЛ, отметившись 2 голами.

Отметим, что в сезоне 2018/19 "Торино" заняло 7-е место в Серии А, а СПАЛ - 13-е.