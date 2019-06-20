Парубий передал на подпись Зеленскому закон о господдержке и финансировании "Пласта"
Парубий передал на подпись Зеленскому закон о господдержке и финансировании "Пласта"
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
Бойцы "Азова" в Донецкой области задержали группу мародеров
Бойцы "Азова" в Донецкой области задержали группу мародеров
Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
ГлавнаяСпорт

ФИФА рассматривает вариант переноса Чемпионата мира из Катара, - СМИ

Всё из-за коррупционного скандала.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани (справа) и президент ФИФА Джанни Инфантино
Фото: Синьхуа
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани (справа) и президент ФИФА Джанни Инфантино
Из-за коррупционного скандала с выбором страны-хозяйки мирового первенства ФИФА может в срочном порядке перенести проведение Мундиаля в другую страну, сообщает TNTSports.

Таким образом, ЧМ-2022 может пройти не в Катаре.

Напомним, выборы страны-хозяйки мирового первенства по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе.

В настоящее время ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат, отмечает издание.

Добавим, что на право принимать ЧМ-2022, помимо Катара, претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Недавно стало известно, что экс-президента УЕФА Мишеля Платини взяли под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022. После допроса француз был отпущен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также