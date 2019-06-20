ФИФА рассматривает вариант переноса Чемпионата мира из Катара, - СМИ

Фото: Синьхуа Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани (справа) и президент ФИФА Джанни Инфантино

Из-за коррупционного скандала с выбором страны-хозяйки мирового первенства ФИФА может в срочном порядке перенести проведение Мундиаля в другую страну, сообщает TNTSports.

Таким образом, ЧМ-2022 может пройти не в Катаре.

Напомним, выборы страны-хозяйки мирового первенства по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе.

В настоящее время ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат, отмечает издание.

Добавим, что на право принимать ЧМ-2022, помимо Катара, претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Недавно стало известно, что экс-президента УЕФА Мишеля Платини взяли под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022. После допроса француз был отпущен.