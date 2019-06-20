НАБУ обвинило подконтрольные Украинской ассоциации футбола фирмы в незаконном присвоении бюджетных средств

Дочерние фирмы Украинской ассоциации футбола незаконно присвоили треть выделенных бюджетных средств на обустройство искусственных футбольных полей, сообщает isport.ua, ссылаясь на Единый реестр досудебных расследований.

5 июня этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало имущество УАФ с целью проведения следственных действий, отмечает издание.

Было выявлено, что дочерние фирмы Ассоциации незаконно присвоили около трети выделенных бюджетных средств после принятия законопроекта о выделении 270 млн гривен на реализацию программы по строительству футбольных полей с искусственным покрытием в Украине.

УАФ создала компанию ФФУ Продакшн, которая занималась изготовлением искусственных покрытий, стоимость которых была на треть выше, чем такое же покрытие иностранного производства.

Кроме того, следователи выяснили, что вышеупомянутая организация ввозила в Украину оборудование американской и немецкой компаний через арабского посредника, а стоимость этой продукции была значительно ниже, чем у ФФУ Продакшн.