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НАБУ обвинило подконтрольные Украинской ассоциации футбола фирмы в незаконном присвоении бюджетных средств

УАФ обвиняют в коррупции.

НАБУ обвинило подконтрольные Украинской ассоциации футбола фирмы в незаконном присвоении бюджетных средств
Фото: НАБУ

Дочерние фирмы Украинской ассоциации футбола незаконно присвоили треть выделенных бюджетных средств на обустройство искусственных футбольных полей, сообщает isport.ua, ссылаясь на Единый реестр досудебных расследований.

5 июня этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало имущество УАФ с целью проведения следственных действий, отмечает издание.

Было выявлено, что дочерние фирмы Ассоциации незаконно присвоили около трети выделенных бюджетных средств после принятия законопроекта о выделении 270 млн гривен на реализацию программы по строительству футбольных полей с искусственным покрытием в Украине.

УАФ создала компанию ФФУ Продакшн, которая занималась изготовлением искусственных покрытий, стоимость которых была на треть выше, чем такое же покрытие иностранного производства.

Кроме того, следователи выяснили, что вышеупомянутая организация ввозила в Украину оборудование американской и немецкой компаний через арабского посредника, а стоимость этой продукции была значительно ниже, чем у ФФУ Продакшн.

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