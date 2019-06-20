Экс-глава Интерпола сознался в коррупции через 9 месяцев после задержания

Бывший руководитель Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину во время судебного разбирательства по делу о взяточничестве. Об этом сообщает AFP.

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В суде промежуточной инстанции в Тяньцзине (Китай) заявили, что Мэн "раскаялся" во время слушания и признал получение взяток на сумму около 14,46 млн юаней (2,1 млн долларов).

Дата объявления приговора не уточняется.

Напомним, Мэн Хунвэй исчез в сентябре прошлого года во время визита в Китай, а затем был обвинен в получении взяток, а также исключен из Коммунистической партии Китая. Суд заявил, что в период с 2005 по 2017 Мэн использовал свой статус и должностное положение для получения взяток.

Через неделю после исчезновения Хунвэй подал в отставку с должности главы Интерпола, а Китай официально подтвердил задержание чиновника.