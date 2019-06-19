Boeing подписала контракт на 200 новых самолетов серии МАХ

Компания Boeing подписала первый за три месяца контракт на продажу самолетов 737 MAX с британским авиаконцерном IAG, в который входят British Airways и Iberia. Об этом сообщает пресс-служба авиаконцерна.

По данным The Wall Street Journal, IAG закупит 200 самолетов моделей 737 MAX 8 и 737 MAX 10. Соглашение подписали на авиасалоне Ле-Бурже в Париже. Самолеты будут в пользовании у British Airways.

Гендиректор авиаконцерна Вилли Уолш назвал Boeing 737 MAX отличным самолетом, рассказав, что раньше на нем летал в качестве пилота. По его словам, он протестировал предыдущую систему контроля и ее обновленную версию. Комбинация самолетов 737-8 и 737-10 будет доставлена между 2023 и 2027 годами и будет оснащаться двигателями CFM Leap.

"Мы очень рады подписать это письмо о намерениях с Boeing и уверены, что эти самолеты станут отличным дополнением к короткому парку самолетов IAG. Мы полностью доверяем Boeing и ожидаем, что самолет успешно вернется в эксплуатацию в ближайшие месяцы, получив одобрение регулирующих органов", - сказал исполнительный директор IAG Вилли Уолш.

Стоимость самолетов МАХ-8 составит ориентировочно 117 млн долларов, самолетов МАХ-10 - 131 млн долларов.

Согласно документам, лайнеры будут поставлены между 2023 и 2027 годами.

Напомним, в первый день крупнейшего авиасалона Ле Бурже компания Boeing не получила ни одного заказа. Это связывают в первую очередь с запретом на использование новых лайнеров серии МАХ после крушений в Индонезии и Эфиопии. Разработчики признали причиной катастрофы сбой в электронике и обновили программное обеспечение. Сейчас самолеты этой серии ждут разрешения от агентства по авиационной безопасности.